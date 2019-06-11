عودة الهدوء الى مدخل بعلبك بعد اشتباكات بمحيط مخيم الجليل

أفادت معلومات صحفي بأن "الهدوء عاد إلى ​مدينة بعلبك​ بعد ​اشتباكات​ حصلت حوالي الساعة العاشرة ليلا بين افراد من عائلة مظلوم ومسلحين من مخيم الجليل عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي تخللها إطلاق قذائف أر بي جي وعيارات نارية من أسلحة رشاشة على خلفية أقدام المدعو ح. م بإطلاق النيران باتجاه الفلسطيني م. ع عصر اليوم وإصابته بأربع طلقات في ساقه".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك عن "وقوع اشتباكات بمحيط مخيم الجليل ببعلبك على خلفية اطلاق ح.م. على م.ع. فأصابه برجله مستخدمين الاسلحة الحربية والقذائف".

كما علمت "النشرة" بأن "الجيش اللبناني يطوق موقع ومحيط الاشتباكات على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي قرب مخيم الجليل الفلسطيني وحي الواد ويحقق انتشارا أمنيا ويعمل على ملاحقة مطلقي النار".