يعقوبيان: عصابة مرتزقة خطفت الناشط نصور ولن نترك الوطن للزعران

اشارت النائب ​بولا يعقوبيان​ إلى ان "عصابة مرتزقة خطفت الناشط البيئي رولان نصور اثناء جولته في مرج بسري الذي يحاول جاهدا الحفاظ عليه في وجه مافيا السلطة"، مضيفة:"قام المجرمون بضربه وقطعوا جزءا من أذنه قبل ان ينجح بالإفلات منهم والركض الى اقرب طريق حيث أقله احد المارة الى ​مستشفى​ عين زحلتا"، مشددة على اننا "لن نترك الوطن للزعران".

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