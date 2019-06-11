علي خليل: المشكلة أننا ندخل خلال جلسات لجنة المال والموازنة في جدل طويل

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك بعض الكتل السياسية عبرت عن موقفها في جلسات ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة ​الموازنة​ ومن الطبيعي أن تعبر عنها في ​مجلس النواب​"، مشيراً إلى أن "المشكلة أننا ندخل خلال جلسات ​لجنة المال والموازنة​ في جدل طويل نستعيد فيه كل نقاشات مجلس الوزراء والمسألة ليست مسألة حق دستوري بل انسجام في ال​سياسة​ مع المواقف التي اتخذت في مجلس الوزراء".

وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموزنة المسائية، أشار خليل إلى أن "رغم ​النقاش​ الذي يجري فهو بناء وقطعنا شوط كبير بموضوع اقرار المواد الخاصة بالموازنة"، لافتاً إلى أن "هناك جهد كبير من قبل اللجنة ومن رئيسها النائب ​ابراهيم كنعان​ وهناك برنامج مكثف وهذا الامر ايجابي وهناك ضغط وتوجيه من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للاسراع بهذه العملية ويتابع مراحل لجنة المال حتى يكون المجلس جاهزا للانعقاد".