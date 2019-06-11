لفت وزير المال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك بعض الكتل السياسية عبرت عن موقفها في جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الموازنة ومن الطبيعي أن تعبر عنها في مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "المشكلة أننا ندخل خلال جلسات لجنة المال والموازنة في جدل طويل نستعيد فيه كل نقاشات مجلس الوزراء والمسألة ليست مسألة حق دستوري بل انسجام في السياسة مع المواقف التي اتخذت في مجلس الوزراء".
وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموزنة المسائية، أشار خليل إلى أن "رغم النقاش الذي يجري فهو بناء وقطعنا شوط كبير بموضوع اقرار المواد الخاصة بالموازنة"، لافتاً إلى أن "هناك جهد كبير من قبل اللجنة ومن رئيسها النائب ابراهيم كنعان وهناك برنامج مكثف وهذا الامر ايجابي وهناك ضغط وتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري للاسراع بهذه العملية ويتابع مراحل لجنة المال حتى يكون المجلس جاهزا للانعقاد".
كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: المشكلة أننا ندخل خلال جلسات لجنة المال والموازنة في جدل طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.