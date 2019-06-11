ترمب تلقى "رسالة رائعة" من كيم جونغ أون

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واشنطن: اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء أنه تلقى رسالة جديدة "رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لا تزال المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ مجمدة.

وقال ترمب في البيت الابيض "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون"، مضيفا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.

واضاف "لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ (...) والرهائن يعودون".

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وكرر ترمب أن كوريا الشمالية تتمتع ب"قدرات هائلة"، لافتا الى أن "كيم جونغ أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص اخر".

والتقى ترمب نظيره الكوري الشمالي مرتين في سنغافورة (حزيران/يونيو 2018) وهانوي (شباط/فبراير 2019) ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه.

ويتوجه ترمب الى اليابان وكوريا الجنوبية نهاية حزيران/يونيو الحالي.