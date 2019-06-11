«عهدية أحمد» نقيب الصحفيين بالبحرين تفوز بعضوية إحدى لجان الاتحاد الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت عهدية أحمد نقيب الصحفيين بالبحرين، بعضوية المجلس الدولى للتنوع الاجتماعى التابع للاتحاد الدولى للصحفيين، وذلك فى انتخابات الكونغرس العالمى للاتحاد الدولى، على هامش فعاليات المؤتمر الـ 30 للاتحاد والمنعقد بتونس.

وتعد هذه المرة الأولى التى تشارك فيها مملكة البحرين ممثلة برئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، بالترشح لعضوية احد لجان الاتحاد الدولي، وهى لجنة الجندر (النوع).

وقالت عهدية أحمد، إنها ترشحت لعضوية هذه اللجنة، كأول إعلامية وصحفية بحرينية تشارك فى هذه الانتخابات التى تعقد لانتخاب قيادات جديدة للاتحاد واللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك بالترشح عبر مقعد الجندر كون جمعية الصحفيين البحرينية عضوه وشاركت فى الكونغرس العالمى للاتحاد الدولى للصحفيين.

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وأوضحت أن المرأة البحرينية تواصل حصاد نجاح تلو الآخر، آخرها فوزنا بمقعد الجندر فى انتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين، متابعة: "وهذا الفوز يأتى لحماية وحصانة للمرأة الصحفية على مستوى العالم، وصيانة حقوقها المهنية".

وأكدت عهدية أحمد أن الصحافة البحرينية دخلت اليوم فصل جديد من تاريخها المهنى بفوزنا بمقعد الجندر (النوع)، وهذا هى الخطوات الأولى نحو نجاحات مقبلة.