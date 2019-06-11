"الأعلى للإعلام" يلزم البرامج الرياضية بإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البرامج الرياضية بإيجاد قاموس رياضى لتثقيف المشاهدين وإرساء ثقافة رياضية متنورة وغير متعصبة، ونبذ كل أشكال التعصب بين الجماهير نتيجة لانتمائهم الرياضى، ومراعاة التنوع فى المحتوى والضيوف.
واشترط المجلس فى الضوابط التى وضعها لتنظيم عمل البرامج الرياضية عرض ما تحقق من إنجازات لوجستية وبنية أساسية وتشريعات للنهوض بالرياضة المصرية وحماية حقوق الملكية للمحتوى والأرشيف وملاءمة الموسيقى والصور والرسوم والديكور والإكسسوارات للمحتوى الرياضى، ومراعاة خصوصية البيت والنشء فى القاموس اللفظى المستخدم.
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