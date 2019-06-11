شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: عدم إطلاق صفة خبراء ومحللين على ضيوف التوك شو إلا بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة أن يكون لكل ملف داخل برامج التوك شو معد ذو خبرة و معلوم، وأن يلتزم بالمرجعية وأن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور .
وضمت ضوابط عمل برامج التوك شو أن يجمع مقدمى البرامج بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة .
ومن بين الضوابط أيضا، التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدا وأن يكفل حق الرد .
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