شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهيب بالقنوات الالتزام بضوابط عمل البرامج لخلق بيئة مهنية مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابات للقنوات مرفق بها الضوابط الإعلامية للبرامج، وفقا لما خول له القانون فى هذا الشأن، مهيبا بالقنوات الالتزام بالضوابط لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أنه يهدف من هذه الضوابط حماية حق المواطن بالتمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .