"تضامن النواب " تشكل لجنة لصياغة وضبط مواد قانون صندوق دعم المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية ، وقررت اللجنة تشكيل لجنة لضياغة وضبط مواد مشروع القانون قبل استدعاء الجهات المعنية وممثلى الحكومة . وبموجب مشروع القانون، يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسي في القاهرة ، ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرص متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعي والسياسي لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.

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