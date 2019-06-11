محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي: انتحر شاب في العقد الثالث من العمر؛ بإطلاق الرصاص على رأسه؛ في قرية الحسينات مركز أبو تشت بشمال قنا. كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا؛ تلقى إخطارًا بانتحار "وائل.ا.ع" 21 سنة عامل بنجع قمبر في قرية الحسينات بمركز أبو تشت محافظة قنا. وتبين أن المتوفي أطلق الرصاص على رأسه مستخدما بندقية خرطوش غير مرخصة؛ بعد مروره بحالة اكتئاب شديدة لوفاة أحد أصدقائه فجأة. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر لحزنه علي وفاة صديقه.. انتحار عامل بإطلاق النار على رأسه في بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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