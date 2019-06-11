متابعة / حرائق المحاصيل الزراعيّة تضرب الجزائر أيضًا

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أمس، الإثنين 10 جوان 2019، عن إحتراق مئات المحاصيل الزراعية في عديد الولايات .

وتسببت 6 حرائق متفرقة بولاية قالمة خلال يوم الأحد في إتلاف ما مجموعه 127.5 هكتارا من المحاصيل الزراعية و05 هكتارات من الأحراش والأدغال وكذا 115 شجرة مثمرة، حسب ما أفادت به إذاعة الجزائر اليوم الثلاثاء نقلا عن خلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه أن أكبر الخسائر المسجلة في شعبة الحبوب كانت في القمح الصلب الذي قدرت مساحاته التي إلتهمتها ألسنة النيران بـ109 هكتارات مقابل 2.5 هكتار من القمح اللين و16 هكتارا من الشعير، مضيفا أن الخسائر في الغطاء النباتي الغابي تمثلت في إتلاف هكتارين "2" أدغال وهكتارين "2" أحراش وهكتار واحد أعشاب جافة .

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وقال المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية، النقيب أحمد لعمامرة إنه بالإضافة إلى الـ35 حريقا الذي إندلع بإقليم ولاية سطيف خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 جوان الجاري (72 ساعة)، تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتي تميزت بإرتفاع محسوس في درجات الحرارة تسجيل 26 حريقا بمزارع وغابات وبساتين، تم إخماد 20 منها في بدايتها دون أن تخلف خسائر كبيرة في الممتلكات .

وأضاف المتحدث أن الـ5 حرائق الأخرى طالت محاصيل زراعية وتسببت في إتلاف 2،5 هكتار من القمح الصلب القائم و200 حزمة تبن و9 هكتارات من بقايا حقول القمح، وذلك عبر بلديات سطيف (عين السفيهة) والبلاعة وبازر سكرة (دوار لفرادة) وحمام السخنة (دوار الثقاقلة ودوار أولاد عزام).

أما الحريق الغابي الوحيد فكان على الشريط الغابي لمنطقة جرمان (شرق مدينة سطيف) وتسبب في إحتراق 1 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي (ما يقارب 300 شجرة) و5 هكتارات من الأعشاب .