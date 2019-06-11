وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تواصل دعم استقرار السودان

أعلن وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، استمرار تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي. العسكري الانتقالي.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق".

واختتم بقوله: "لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".



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