وزير الخارجية الإماراتي يؤكد تواصل دعم استقرار السودان

أعلن وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، استمرار تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلسالعسكري الانتقالي.
وكتب قرقاش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رصيدنا
واختتم بقوله: "لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".
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