من أجل صحافة حرة.. افتتاح المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين بتونس

تحت شعار (من أجل صحافة حرة) بمدينة الثقافة، افتتح أنطوني بيلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء،في تونس، فعاليات المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولي للصحفيين لأول مرة في
جاء ذلك بمشاركة أكثر من 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحفي في العالم وينتمون إلى 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة.
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