سلطنة عمان وليتوانيا يبحثان التعاون الثنائي

بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي -خلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا- اليوم "الثلاثاء" معوزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيكيوس، التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتنوع
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا -خلال اللقاء- وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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