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سلطنة عمان وليتوانيا يبحثان التعاون الثنائي

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بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي -خلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا- اليوم "الثلاثاء" مع

وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيكيوس، التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتنوع
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الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والعلوم وتقنية المعلومات والخدمات المالية والأمن السيبراني.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا -خلال اللقاء- وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
 

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