سلطنة عمان وليتوانيا يبحثان التعاون الثنائي

بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي -خلال زيارته الحالية إلى ليتوانيا- اليوم "الثلاثاء" مع

وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيكيوس، التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتنوعالاقتصادي ونقل التكنولوجيا والعلوم وتقنية المعلومات والخدمات المالية والأمن السيبراني.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا -خلال اللقاء- وجهات النظر حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

