سوريا: إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية

نجحت وحدات الجيش السوري، في إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية وقضت على مجموعات إرهابية بكاملها في ريفي حماة وإدلب وذلك في إطار الرد على اعتداءات الإرهابيين على المناطق الآمنة.

وأفاد مصدر مطلع في حماة بأن وحدات الجيش أسقطت طائرة مسيرة دون طيار مذخرة بقنابل لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل

وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن وحدات أخرى من الجيش متمركزة في المنطقة ردت بضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على اعتداءات المجموعات الإرهابية على القرى الآمنة مستهدفة خطوط إمدادها ومحاور تحركها في أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضاً.

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وبين أن ضربات الجيش أسفرت عن

القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير إمداداتهم.

ونشبت في وقت سابق اليوم حرائق عدة في الحقول الزراعية بمحيط بلدة خطاب جراء سقوط صواريخ أطلقتها المجموعات الإرهابية على البلدة شمال غرب مدينة حماة في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وفي ريف إدلب الجنوبي لفت المراسل إلى أن وحدات الجيش رصدت تحرك مجموعات إرهابية في محيط مدينة معرة النعمان وبلدة حيش فتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن القضاء على مجموعات إرهابية بكاملها في المنطقة.