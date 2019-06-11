بدأت المكسيك في تنفيذ خطة تتضمن نشر 6 آلاف من قوات الحرس الوطني في ضوء تعزيزات لمواجهة الهجرة.
أمريكية على الواردات المكسيكية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن ذلك يُعد التزامًا سريعًا تم التعهد به كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتفادي التهديدات بفرض تعريفات جمركية
وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إنه تم تشكيل فريق من خمسة مسؤولين لتنفيذ الخطة.
ويضمن اتفاق بين واشنطن ومكسيكو سيتي اتخاذ المكسيكيين "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعليق واشنطن الرسوم الجمركية
ووفقا للاتفاق، ستقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني، في جميع أنحاء البلاد كما ستنشر نحو 6 آلاف جندي إضافي، على طول حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.
وستقوم واشنطن بتوسيع برنامجها لإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء انتظارهم لمراجعة طلباتهم، لكنها في المقابل، "ستعمل على تسريع" عملية الفصل في طلبات اللجوء.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تنفذ خطة نشر 6 آلاف جندي لمواجهة الهجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.