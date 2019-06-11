رئيس وزراء التشيك يحث الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للتكتل

ناشد رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام مقدونيا الشمالية للتكتل، قائلا إن الفشل في ذلك سيبعث رسالة خاطئة للأعضاء المستقبليين بالاتحاد.
فيما يخص بدء المفاوضات مع مقدونيا الشمالية.
وأضاف بابيش -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- أنه ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي الالتزام بوعدهم
تأتي تصريحات بابيش عقب محادثات في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية مع نظيره زوران زاييف.
وكانت مقدونيا الشمالية قد غيّرت اسمها من "مقدونيا" بناء على اتفاق مع اليونان لإنهاء النزاع الذي
يشار إلى أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، وتأمل حكومتها في بدء مفاوضات الانضمام هذا الخريف.
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