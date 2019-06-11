خادم الحرمين وولي العهد يهنئان بوتين ودوترتي وتوكاييف

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة لرئيس جمهورية الفلبين رودريجو دوترتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس دوترتي، ولحكومة وشعب الفلبين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

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تهنئة

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بوتين، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس الفلبين رودريجو دوترتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس دوترتي، راجياً لحكومة وشعب الفلبين الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان تهنئة للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق للرئيس توكاييف وشعب كازاخستان.