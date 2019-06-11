الزياني يستقبل سفير الصين لدى المملكة

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض أمس، سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ، وهنأه على توليه المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والصين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الزياني، في مكتبه أمس، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون صابر الحربي، وبحث معه جهود المركز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وإنجاز الدراسات الإحصائية في مجالات التنمية الاقتصادية بدول المجلس.

تقرير سنوي

قدم الحربي إلى الأمين العام نسخة من التقرير السنوي للمركز للعام 2018، حيث أشاد الأمين العام بما اشتمل عليه التقرير من إيضاحات وبيانات للأنشطة والمهام التي يقوم بها المركز، في إطار إنجاز الدراسات الإحصائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك 2015 - 2020.