العيسى يتسلم رسالة من رئيسة مجلس الشيوخ بكازاخستان

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين والوفد المرافق له. وسلّم السفير للعيسى رسالة من رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخي داريجا نزارباييفا، تتضمن دعوة رسمية لزيارة كازاخستان، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجالات التعاون والتنسيق الثنائي.



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