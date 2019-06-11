الربيعة يترأس وفد مركز الإغاثة في معرض وارسو

ترأس المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفدا رفيع المستوى من المركز يشارك في معرض وارسو الإنساني لعام 2019، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا محمد بن حسين مدني، وينظم المعرض تحت رعاية رئيس بولندا أندريه دودا.

وتهدف هذه النسخة إلى المشاركة في النقاش حول الاتجاهات العالمية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية والتنموية، وزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وإنشاء منصة للأعمال المشتركة لرجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق المشاريع والمشتريات.

وتشارك في المعرض المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأغذية والزراعة، اليونيسيف)، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية والبولندية، وغيرها.

ويعد معرض وارسو فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي المنظمات البولندية التي تعمل في المجال الإغاثي والإنساني.

وقُسّم المعرض الدولي إلى عدة قطاعات، اللوجستية والاتصالات ووسائل النقل والمعدات الطبية ومنتجات منطقة الإجلاء الطبي والوقاية من الأمراض وإزالة التلوثات والوقاية الطبية، والملاجئ وأنظمة تقنية المياه وخدمات إعادة الإعمار للمباني والبنى التحتية، وأنظمة الأمن الفردية والجماعية، ونظم الكشف والقضاء على الذخائر غير المتفجرة، وفي قطاع الزراعة إنتاج الغذاء والبذور ونظم الإخصاب وزارعة المحاصيل.

يذكر أن المركز ينظم ضمن الفعاليات ندوة ومعرضاً، إضافة إلى حلقة نقاش تحت عنوان «الصحة في خطر».

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لقاء

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في العاصمة البولندية وارسو أمس، نائب رئيس مجلس النواب في بولندا ريتشارد تيرليتسكي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وبولندا وسبل تعزيزها في المجالات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الربيعة شرحًا مفصلاً عن جهود المركز في عدد من الدول المحتاجة والمتضررة، خصوصا الوضع الإنساني في اليمن وما قدمته المملكة من جهود لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تعرض لها الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي على الشرعية.

وأشاد المسؤول البولندي بالإسهام المميز للمملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي في دول العالم كافة.