أبو الغيط: تدخلات تركيا وإيران فاقمت أزمة سورية

وأشار إلى ثوابت الموقف العربي من الأزمة السورية وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام سيادة البلاد، والعمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية بناء على مقررات مؤتمر «جنيف 1».
ومن جانبه، أكد جيفري خلال اللقاء، على وجود مصلحة مشتركة لكافة الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار إلى سورية في تصفية وإنهاء كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية.
إدانة حادث إرهابي بلبنان
من جهة أخرى، أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود عفيفي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس اللبنانية أول من أمس، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، وأدى إلى مقتل عناصر من الجيش وقوى الأمن وسقوط عدد من الجرحى.
وأكد عفيفي تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
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