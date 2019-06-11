الميليشيات تجدد خرقها للهدنة وتقصف أحياء سكنية بالحديدة

كثفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، من استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار، وفقا لاتفاق السويد.

وأكدت مصادر عسكرية أن الميليشيات أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي "صنعاء" و"الخمسين". وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها.

مواقع قوات المقاومة

واستهدفت الميليشيات ضمن حملة تصعيدها مواقع قوات المقاومة المشتركة في شمالي مديرية "حيس" وشرقي مديرية "الدريهمي" ومدينة الصالح.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، كان قد أعلن أول من أمس، أن إحصائيات خروق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق السويد، بلغت 5083 خرقًا، في إشارة إلى تحدي الميليشيات الحوثية للاتفاقات الدولية.

استهداف تجمعات حوثية

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وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد تمكنت، أول من أمس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط، فيما كثفت مقاتلات التحالف أول من أمس، غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت تجمعات الميليشيا غربي مدينة حرض، مما أدى إلى تدمير عربات تابعة للميليشيا، وعيارين نوع "12.7".

كما استهدفت المقاتلات عربة تقل عددا من عناصر الميليشيا جنوبي قرية "الخادمة" بمديرية عبس بالمحافظة.

وأوضح الموقع أن هذه الغارات تأتي تزامناً مع تحركات تقوم بها الميليشيا الحوثية في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.