السيسي: لا استقرار في المنطقة دون ضمان حقوق الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون ضمان حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ودولته المستقلة، مشددا على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. وشدد الرئيس السيسي، خلال لقائه رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، على ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول، سواء في الجوار الإقليمي، أو على مستوى العالم، وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتعمير، والتنمية من أجل الشعوب والأجيال القادمة. من جانبه، أشاد لاودر، بمتانة العلاقات التي تجمع بمصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها الملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يكرس دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة، وفي حوض البحر المتوسط.



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