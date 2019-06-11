مصر والمغرب والأردن ستحضر مؤتمر البحرين بشأن فلسطين

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

اقرأ أيضاً... الولايات المتحدة تنظم بالتعاون مع البحرين مؤتمراً لدعم الفلسطينيين في يونيو

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية-الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي ترعاه واشنطن في البحرين ينعقد يومي 25 و26 يونيو.

وينعقد المؤتمر ضمن خطة السلام الأميركية التي يعكف على إعدادها مستشاره الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر.