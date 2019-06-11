الحرائق تلتهم "سلة غذاء سوريا" في الحسكة

قال مسؤول فيما يعرف بالإدارة الذاتية لشمال سوريا الحرائق التي تجتاح مناطق شمال سورية بأنها "الأكبر والأكثر خسارة في تاريخ سوريا".

وأضاف سلمان بارودو، اليوم الثلاثاء، أن "الحريق، الذي اندلع يوم أمس الإثنين، التهم أكثر من 100 ألف دونم (23 ألف و809 فدان) مزروعة بالقمح وأحرق حوالي 30 قرية بالكامل"، مشيراً إلى أن "الرياح ساعدت في انتشار الحريق وامتداده".

وأكد بارودو أن "الخسائر التي سببها الحريق تقدر بأكثر من 5 مليار ليرة سورية ما يعادل 10 مليون دولار".

ونفى المسؤول في الإدارة الذاتية إمكانية تعويض الفلاحين والمزارعين "نحن لسنا دولة وليست لدينا إمكانية التعويض وليس لنا علاقات مع جهات دولية يمكن أن تساعد في التعويض، ربما نستطيع تقديم البذور والأسمدة للموسم القادم للفلاحين المتضررين ليس إلا".

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وكشف بارودو أن "المساحات المحترقة في محافظة الحسكة بلغت حتى تاريخ يوم أمس 250 ألف دونم (حوالي 59 ألف و523 فدان) أغلبها مرزوعة بالقمح". وحمل المزارعين "مسؤولية عدم التقيد بالخطة الزراعية وعدم ترك مساحات بدون زراعة لتكون عاملاً مساعداً على إطفاء الحرائق في حال اندلاعها".

يشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح في محافظة الحسكة تزيد على 2 مليون دونم (476 ألف و 190 فداناً).