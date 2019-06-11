ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى رسالة دافئة للغاية و"جميلة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الإثنين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الابيض "تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونج أون"، مضيفا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.

وأضاف "لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جداً. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ (...) والرهائن يعودون".

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وكرر ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع ب"قدرات هائلة"، لافتاً إلى أن "كيم جونج أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر".

والتقى ترامب نظيره الكوري الشمالي مرتين الأولى في سنغافورة في يونيو 2018 والثانية في هانوي في فبراير 2019 ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه.

ويتوجه ترامب إلى اليابان نهاية يونيو الحالي من أجل حضور قمة مجموعة العشرين.