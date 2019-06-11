تفاصيل لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس ألمانيا

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن "الإمارات وألمانيا لديهما موقف مشترك من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته".

وأضاف محمد بن زايد خلال لقاءه مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية، برلين، أن الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين، الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الإمارات نيوز".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شتاينماير سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صافح مستقبليه في قصر بيليفو ببرلين، وكان بينهم ستيفن ستينلين وزير دولة، ومدير مكتب الرئيس ونيلز انن، وزير دولة في وزارة الخارجية، وايرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وعددا من المسؤولين، فيما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.