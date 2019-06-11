كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو مروع لحادث التهام النيران مبنى سكنيا في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مقاطع فيديو مروعة لحظات فرار السكان من حريق هائل شب في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينغ شرقي مدينة لندن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكل كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جراء هذا الحريق الهائل.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شب في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

وقبل نحو عامين، اندلع حريق في برج غرينفل الشاهق المخصص للسكن الاجتماعي غربي العاصمة البريطانية في منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 71 شخصا في أدمى حريق منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.