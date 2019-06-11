كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدولة الإماراتي: نتواصل مع مكونات المعارضة السودانية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الثلاثاء، إن بلاده تتواصل مع المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي، بهدف دعم استقرار السودان، و"الانتقال السياسي المنظم والسلس".

وغرد وزير الدولة الإماراتي على حسابه بتويتر، قائلا: "نتواصل مع كافة مكونات المعارضة السودانية والمجلس العسكري للمساهمة في دعم الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ السودان ومؤسساته".

وأضاف قرقاش: "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر".

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وتابع: "خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف، ودورنا منظوره وطني وعربي، وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

وجاءت التغريدات، مع إعلان قادة حركة الاحتجاج في السودان إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد فض اعتصام للمحتجين أمام مقر قيادة الجيش، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم.

ومن جانبه، قال الوسيط الأثيوبي محمود درير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير "وافقا على استئناف المفاوضات قريبا" بشأن نقل السلطة إلى حكومة مدنية.