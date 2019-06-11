كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة الدولية البريطاني: مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، إن مصر تقدمت تقدمًا كبيرًا في وقت قصير جدًا، موضحًا أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وتابع "فوكس"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء،: "هناك العديد من من الفرص الاستثمارية الهامة لنا في مصر".

وأضاف: "وقعنا اتفاقية بنجو 3 مليارات يورو بخصوص مشروعات القطارات".