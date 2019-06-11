كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق الشهيد "زكي مبارك": "أردوغان بيضحي بالمسلمين من أجل مصلحته الشخصية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه زكريا مبارك، شقيق الشهيد الفلسطيني زكي مبارك، الذي تم قتله داخل السجون التركية، الشكر للسلطات المصرية لوقوفها بجانبه في قضية شقيقه.



وأضاف "مبارك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان قام بقتل شقيقه لأنهم لم يستطيعوا أن يجبروه على الاعتراف بأي شيء.



وأوضح، أن السلطات التركية قامت بالقبض على "زكي مبارك" لأنها كان تريد أن تظهر للرأي العام التركي أنه يوجد مؤامرة تحاك على الرئيس التركي أردوغان.



وقال "مبارك": "حق أخويا زكي مش هيروح، والإعلام سيكون له دور كبير في توعية الناس أن نظام أردوغان فاسد بيضحي بالمسلمين عشان مصلحته الشخصية".



وأكد، أنه سيقاضي فضائية "الجزيرة"، لأنها تتعمد نشر أخبار كاذبة عن شقيقه، قائلا: "قناة الجزيرة لم تهتم بقضية شقيقي مثلما اهتمت بقضية مقتل جمال خاشقجي".

