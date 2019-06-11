الأطراف السودانية تتفق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي



وقال المبعوث الإثيوبي ليس هناك عودة عن الاتفاقات التي تمت سابقا بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية، وأن هذه المفاوضات ستتواصل في أقرب وقت.

وأشار درير، إلى إن المجلس الانتقالي السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومن الجانب اللآخر وافقت قوى الحرية على وقف التصعيد الإعلامي.