كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحرية والتغيير السودانية تقرر تعليق العصيان حتى اشعار أخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت مصادر صحفية في الخرطوم قبل قليل ان قوى الحرية والتغيير اعلنت تعليق الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى إشعار اخر .
ونقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ لها، قبل لحظات ان قوى التغيير قالت بامكانية تعليق العصيان المدني مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع .
في غضون ذلك نشر تجمع المهنيين السودانيين وفق متابعات موقع اخبار السودان قبل قليل بيانا عاجلا تحدث عن تجربة العصيان المدني وقرار تعليق العصيان المدني.