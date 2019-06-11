عاجل.. الحرية والتغيير السودانية تقرر تعليق العصيان حتى اشعار أخر

قالت مصادر صحفية في الخرطوم قبل قليل ان قوى الحرية والتغيير اعلنت تعليق الإضراب السياسي والعصيان المدني حتى إشعار اخر .

ونقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ لها، قبل لحظات ان قوى التغيير قالت بامكانية تعليق العصيان المدني مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع .

في غضون ذلك نشر تجمع المهنيين السودانيين وفق متابعات موقع اخبار السودان قبل قليل بيانا عاجلا تحدث عن تجربة العصيان المدني وقرار تعليق العصيان المدني.