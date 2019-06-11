كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة البريطاني: مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، أن مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة، وأن مصر بوابة تجارية لإفريقيا والمنطقة بأكملها.

وتابع "فوكس"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء،: "مصر تقدم لنا فرص عظيمة لعمل اتفاقيات اقتصادية".

وأضاف: "تابعنا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورأينا تقدمًا كبيرًا، وعلينا مساعدة ودعم مصر كدولة صديقة وشريكة لها".

