أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران (فيديو)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، فرض عقوبات على كبرى شركات البتروكيماوية القابضة في إيران، وشبكة واسعة من وكلائها.

وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف كبرى الشركات البتروكيماوية القابضة، وأكثرها أرباحاً في إيران؛ بسبب تمويلها منشأة "خاتم الأنبياء" التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضاً 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

وتمثل المجموعة وفروعها 40% من إنتاج إيران من البتروكيميائيات و50% من صادرات هذا القطاع، وفق بيان الخزانة الأمريكية.