العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة ثقافية ترسم المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العلاقات الثقافية بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا قديمة ومتجذرة مبنية على ثوابت راسخة آمنت بها قيادات البلدين بدأت مع قيام الاتحاد عام 1971 على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ ذلك التاريخ تبادلت الدولتان التعاون الثقافي، فتحت ألمانيا مكاتب وأفرعا عدة في أبوظبي ودبي مثل الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD ومعهد جوته.

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