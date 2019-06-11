القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قواسم واهتمامات مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسها الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، الدولتان متفقتان على توحيد الجهود والرؤى المشتركة لكبح جماح الإرهاب، لتحقيق قيم السلام والتعايش السلمي والتسامح. دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودا حثيثة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات السرية والمتطرفة، وتلعب دورا فاعلا داخل التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشارك فيه ألمانيا أيضا لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الإماراتية الألمانية.. رؤية مشتركة نحو مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.