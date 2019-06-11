سفير ألمانيا بالإمارات: زيارة محمد بن زايد تفتح آفاقا جديدة

أكد إرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الإمارات، الثلاثاء، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لألمانيا ستُسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الدولتين، مشيدا بعلاقات الصداقة القوية التي تربط البلدين منذ قيام الاتحاد 1971.

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبحثان خلال الزيارة سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن الطرفين يؤمنان بوجود إمكانية كبيرة لتطوير هذه الشراكة.

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وقال فيشر إن العلاقات الثنائية شهدت تطورات مهمة نتيجة سلسلة من الزيارات الرفيعة التي قام بها مسؤولون كبار من البلدين، مؤكدا أن ألمانيا تتطلع إلى مشاركة فعالة في إكسبو 2020 دبي تعكس رسوخ وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين وقدرتهما على تطويرها بشكل أكبر في المستقبل القريب.

وشدد على أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري واستثماري لألمانيا في المنطقة العربية بحجم استثمارات يصل إلى 10 مليارات يورو سنويا، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتوفير الطاقة والمياه والأغذية والاقتصاد الأخضر.

وعلى مستوى العلاقات السياسية، أكد فيشر الثقة المتبادلة بين البلدين وتواصل التشاور بين قيادتيهما في هذا الصدد، لافتا إلى زيارة هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الأخيرة إلى أبوظبي.

ولفت إلى أن ألمانيا والإمارات تتفقان على ضرورة احترام كل دول العالم للقوانين الدولية والاتفاقات الثنائية وسيادة كل دولة على أراضيها والالتزام بعلاقات حسن الجوار، ملمحا إلى أن الدولتين تتفقان أيضا على أنه لا يوجد حل عسكري للمشكلات الإقليمية، وأنهما يؤمنان بأن مبدأ الدبلوماسية أولا هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول سلمية مستدامة.