ترامب يقول إنه تلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه تلقى رسالة دافئة للغاية و“جميلة“ من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الاثنين.

وفي كلمة للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد بأن أمرا إيجابيا سيحدث مع بيونجيانج لكنه لم يكشف عن تفاصيل. وأوضح ترامب بأن كيم أوفى بوعده ولم يجر اختبارات نووية أو صاروخية طويلة المدى.