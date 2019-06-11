بن زايد: الإمارات وألمانيا تتشاركان التطلعات في إرساء الأمن والسلم العالميين

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألماني .. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تستغرق يومين.

وصافح بن زايد آل نهيان مستقبليه ستيفن ستينلين وزير دولة ومدير مكتب الرئيس ونيلز انن وزير دولة في وزارة الخارجية وايرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وعددا من المسؤولين، فيما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب الرئيس الألماني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا ان تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب و أوسع.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأهم المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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بدوره أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة ألمانيا الاتحادية ولقاء رئيسها ناقلا إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والاستقرار.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وأن لديهما موقفا مشتركا من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية أُسست منذ قيامها على التقدير والاحترام المتبادَل والمصالح المشتركة.

وتابع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقا حضاريا وشعبياً خاصاً، ويجعلها نموذجا للعلاقات المتطورة باستمرار.