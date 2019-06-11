الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري لصلاته بنظام الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ واشنطن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وأسرته، لصلاتهم الوثيقة بنظام الأسد. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على سامر وشقيقيه عامر وحسين وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية، بسبب جني الملايين من خلال تطويرهم لعقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب.



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