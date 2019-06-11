رئيس البرلمان الايراني يؤكد ضرورة رفع مستوى العلاقات التجارية مع بلاروسيا

أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع ايران في البرلمان البلاروسي، بيتر سولوييف "ضرورة رفع مستوى العلاقات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلاروسيا"، مشيراً إلى أن "المشاورات السياسية والمحادثات على صعيد البرلمان والحكومة مستمرة بين ايران وبيلاروسيا، وقد تم إقرار هذه العلاقات في مختلف الظروف".
وشدد لاريجاني على "ضرورة رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "خلال اللقاء مع الرئيس البلاروسي، تم كذلك الاشارة الى زيادة مستوى العلاقات التجارية، ولكن يبدو ان بعض المشكلات برزت، ولم يحصل التقدم المتوقع".
ولفت الى انه "يمكن متابعة وتسوية المشكلات عبر العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية، ليتم رفع مستوى العلاقات التجارية التي يطمح لها الجانبان"، مشيراً إلى أن "الحظر الاميركي فُرض علينا خلافا للقوانين الدولية، في حين ان ايا من الدول الكبرى لا تؤيد هذا الحظر، لذلك لابد من أن نتخذ حلا لرفع المشكلات".
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