انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعض دول المنطقة، قائلا: "ان الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيين"، مشيراً إلى أن "الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة".
ولفت إلى أن "هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة"، مشيراً إلى "أننا لن نسمح لأميركا أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، والحرب هي حرب".
واوضح انه "لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر"، معلناً أن "الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي على إيران هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: الامارات تسعى لتتحول الى اسرائيل الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.