ظريف: الامارات تسعى لتتحول الى اسرائيل الثانية

انتقد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ بعض دول المنطقة، قائلا: "ان الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على ​إيران​ هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيين"، مشيراً إلى أن "​الإمارات​ تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون ​إسرائيل​ ثانية في المنطقة".

ولفت إلى أن "هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها ب​الولايات المتحدة​ وهي مخطئة"، مشيراً إلى "أننا لن نسمح ل​أميركا​ أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، والحرب هي حرب".

واوضح انه "لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر"، معلناً أن "الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي على إيران هي إرهاب ولن نتحاور مع إرهابيين".