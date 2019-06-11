أكد وزير المالية والاِقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة "مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأميركية بما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية الواعدة ويلبي تطلعات البلدين الصديقين".
جاء ذلك لدى لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين جاستين سيبيريل، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين وأهمية الدفع بتلك العلاقات نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك.
وخلال اللقاء تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، واستعراض آخر التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية والاقتصاد البحريني: العمل متواصل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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