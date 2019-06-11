جيفري: سنواصل الضغط على إيران وأنشطتها طالت سوريا ولبنان واليمن

أكد المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ "اننا سنواصل الضغط على ​إيران​ اقتصاديا لتحقيق أهدافنا"، مشيراً إلى أن "أنشطة الإيرانيين طالت سوريا و​لبنان​ و​اليمن​ وحملة الضغط الأميركية تستهدف إخراجهم".

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