المبعوث الإثيوبي: اتفاق الجهات السودانية على مواصلة بحث تشكيل مجلس سيادي

أكّد المبعوث الإثيوبي أن "الجهات السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل ​مجلس سيادي​ استنادا إلى تم الاتفاق عليه"، مشددًا على أن "​المجلس العسكري​ السوداني وافق على إطلاق سراح ​السجناء​ السياسيين كبادرة لبناء الثقة".

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