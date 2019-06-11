قرقاش: سنساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها

لفت وزير ​​الدولة​​ للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​​أنور قرقاش​ إلى "أننا نتواصل مع مكونات المعارضة ​السودان​ية والمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى "اننا سنساهم في دعم الانتقال السلمي في السودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها"، مضيفاً: "السودان يعيش مرحلة حساسة بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان"، متابعاً: "السودان شقيق أبدي للإمارات وسنواصل دعم التنمية والاستقرار فيه".

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