أكار: تركيا وأذربيجان تقفان معا ضد التهديدات والمخاطر

لفت وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن "تركيا وأذربيجان تقفان معا ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وفي الحزن والفرح"، مشيراً إلى أن "حماية شعبي البلدين، خصوصا في ظل ارتفاع المخاطر والتهديدات بالمنطقة في الفترة الحالية، يتطلب جيشا رادعا وفعالا، قادرا على الحركة في أي لحظة".
وأشار إلى أنه "توفر أسلحة وآليات حربية حديثة، وتكوين جيد للعناصر البشرية، ضروري من أجل الحصول على جيش بهذه المواصفات"، موضحاً أن "الهدف من هذه المناورات هو تطوير التنسيق والعمل المشترك والصداقة بين جيشي البلدين".
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