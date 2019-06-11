نبيل شعث: إسرائيل انتهكت الاتفاقات لخلق الفوضى في الضفة الغربية

لفت مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية ​نبيل شعث​ إلى أن "​واشنطن​ تعمل لتدمير الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ​أوسلو​"، مضيفا: "أن ​إسرائيل​ انتهكت الاتفاقات لخلق الفوضى في ​الضفة الغربية​".

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